Assicurativi nel mirino degli analisti. Generali per KBW è "market perform"

Generali

Unipolsai

(Teleborsa) - Alcune big assicurative italiane quotate a Piazza Affari sono finite sotto la lente di vari broker.Il titoloè caduto nel mirino degli analisti di KBW secondo cui le azioni del Leone di Trieste si muoveranno come il mercato. La raccomandazione, infatti, è stata fissata a "". Non si tratta tuttavia di un giudizio assoluto, bensì comparato all'andamento del mercato, sia esso in salita o in discesa.Il titolo Generali, infatti, stamane si sta muovendo con debolezza (+0,07%) in linea con l'andamento sottotono dell'indice di riferimento(+0,10%). La scorsa settimana il gruppo assicurativo è finito nel mirino dell'Antitrust assieme ad altri player del comparto.Sempre in tema di giudizi,su cui gli esperti di Mediobanca hanno indicato una valutazione "" ovvero meglio del mercato. Il titolo reagisce con +1,13%. Si muove al ribasso, invece,(-0,49%) su cui gli analisti hanno indicato "neutral".