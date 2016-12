Banca Popolare Sondrio, salta la trasformazione in SpA

istituto di credito lombardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per l', che avanza dell'1,41% nonostante sia sfumata la possibilità di una trasformazione in SpA.Gli azionisti riuniti in assemblea, sabato 17 dicembre, hanno autorizzato la stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile per i comportamenti non dolosi di amministratori e sindaci della Banca Popolare di Sondrio e delle società dalla stessa controllate.Durante l'assemblea è stato anche rappresentato quanto deciso dal Consiglio di Stato e dal Tribunale di Milano e la conseguente impossibilità di tenere la parte straordinaria dell’Assemblea che avrebbe dovuto deliberare la trasformazione in SpA.