Borse europee in stand-by. Focus su MPS

M

onte dei Paschi di Siena

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Media

Vendite al dettaglio

Assicurativo

Petrolifero

Tecnologico

Mediaset

A2A

Saipem

MPS

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Unicredit

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -dove gli scambi iniziano ad essere sottili per via dell'Sul fronte dei dati macroeconomici,, relativo al mese di dicembre che secondo il consenso dovrebbe salire a 110,6 punti dai 110,4 di novembre. Sul versante societarioalnel giorno di avvio dell'aumento di capitale dell'istituto. Secondo le indiscrezioni è previsto per oggi un CdA della banca a Milano.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,046. Lieve aumento dell', che sale a 1.140,5 dollari l'oncia. Riprende a salire il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostrando un guadagno frazionale dello 0,58%.In discesa lo, che retrocede a quota 154 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,86%.è stabile, riportando un -0,13%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,20%. Dimessacon una limatura dello 0,38%., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,59%) e(+0,47%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,85%),(-0,57%) e(-0,47%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,78%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,84%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,63%.Le peggiori performance, invece, si registrano suche, dopo aver aperto gli scambi in ritardo rispetto alle altre blue chip. Più contenuta la discesa delle altre banche come, che cede l'1,30% escende dell'1,25%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.