Consiglio dei Ministri pronto a fare il punto su MPS?

MPS

(Teleborsa) - La vicenda dialle prese con l' avvio dell'aumento di capitale turba anche i sonni della politica. Se la ricapitalizzazione della banca senese non dovesse andare a buon fine, infatti, si profilache prevede un salvataggio statale.E mentre il Presidente diha rassicurato che sull'operazione " tutto procede come previsto ", stasera si dovrebbe riunire un Consiglio dei Ministri per chiedere al Parlamento l'autorizzazione a modificare i saldi di bilancio, qualora si rendesse necessario il salvataggio pubblico della banca senese. L'indiscrezione è riportata da alcuni organi di stampa che citano fonti governative.Oltre a MPS l'aiuto statale potrebbe essere esteso anche ad altre banche in difficoltà tra cui la Popolare Vicenza, Veneto Banca, Carige e anche alle Good bank , le quattro banche salvate un anno fa e messe in vendita dal Governo.