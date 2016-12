FMI, Cour de Justice de la Republique condanna Christine Lagarde

(Teleborsa) - Colpevole di "negligenza". Questo il giudizio dellanei confronti di, direttore del). Il Tribunale speciale con sede ache ha il compito di giudicare i casi di infrazioni commesse da ministri ha così emesso la sua sentenza nei confronti dellain merito al suo coinvolgimento nel cosiddetto "affaire Tapie" I fatti risalgono a circa dieci anni fa quandoera Ministro delle Finanze. Il Tribunale speciale francese ha deciso che il direttore del FMI non dovrà scontare una pena detentiva.Intanto, i vertici esecutivi dell'organizzazione con sede a Washington hanno deciso che si riuniranno presto per discutere degli ultimi sviluppi legati alle vicende giudiziarie che riguardano il direttore generale. E' quanto ha affermato da, portavoce del Fondo. Poco dopo la pronuncia di un Tribunale,ha commentato: "il Board esecutivo si è riunito in precedenza per valutare gli sviluppi legati alle vicende giudiziarie in Francia. E' previsto che il Board si riunisca di nuovo a breve per valutare gli sviluppi più recenti".