Il Pd sostiene il Mattarellum. Renzi al Congresso fa l'analisi del voto - [video]

(Teleborsa) - Per la legge elettorale,. Ad annunciarlo è stato il portavoce della minoranza, nel corso dell'Assemblea del Pd all'Hotel Ergife a Roma, sollecitando una maggior coesione all'interno del Pd."Sul Mattarellum tutto il Pd si può ritrovare. Facciamo commissione, un luogo in cui tutto il partito partecipi", ha detto a chi si dimostrava scettico sulla proposta.ad esempio ha proposto un modello diL'assemblea del partito, tenutasi poco tempo dopo il voto al referendum costituzionale e ad appena una settimana dalla nomina del nuovo Governo Gentiloni , si è chiusa alla fine coned ha offerto al segretario ed ex Premierl'occasione per fare unaDal palco dell'Ergife, il leader del partito,ma anche oggetto di contestazione da parte di qualche membro del partito, a causa della debacle referendaria: Analizzando il risultato del voto, Renzi ha affermato che ie, soprattutto, a causa della perdita di voti fra i giovani ed al Sud."Il mio errore è stato non aver capito che il valore del referendum era nella politicizzazione, non nella personalizzazione", ha detto l segretario mettendo l'accento sullae sull'del partito:. Il Congresso? Il segretario ha affermato che può aspettare e che non sarà una "resa dei conti" e si è impegnato a riconvocare quanto prima la segreteria del Pd, "una mia mancanza" ha detto.Quanto alla, Renzi ha sollecitato il ritorno ad un sistema che garantisca la vittoria del centrodestra o del centrosinistra, vale a dire il, che non ha portato risultati in questi ultimi anni. "Qui a Roma voglio dire che la politica non è l'indicazione delle cose che non vanno, l'urlo di chi dice No e non propone un'alternativa.",. ha aggiunto all'indirizzo del Movimento 5 Stelle.