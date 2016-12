Innovatec: si dimette Presidente Colucci, al suo posto Maggio

Innovatec

(Teleborsa) - Venerdì 16 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione di, ha accettato le dimissioni con effetto immediato di PietroColucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Flavio Raimondo Amministratore della Società.In dettaglio, spiega una nota della società, le dimissioni sono pervenute "per motivi personali ed organizzativi nell’intento di avere un management di Innovatec più committed sull’operatività di business".Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare, mediante cooptazione,, qualificandoli come "non indipendenti".Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di attribuiredel Consiglio di Amministrazione della Società conferendogli la legale rappresentanza ed adeguate deleghe operative con poteri finanziari fino a Euro 5 milioni., attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’e dello storage di energia.