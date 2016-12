MPS, dopo i bond al via l’aumento di capitale

Banca MPS

(Teleborsa) - Da oggi, 19 dicembre 2016, è possibile sottoscrivere le nuove azioni MPS , mentre da venerdì scorso è partita la conversione volontaria delle obbligazioni subordinate, con l' ok di una Consob spaccata Da una lettura attenta del prospetto informativo, per la riapertura dell’offerta dei titoli subordinati, è emersa una fuga dei risparmiatori dalla banca . Da fine settembre al 13 dicembre sono stati persi 6 miliardi, di cui 2 miliardi dal 4 dicembre, data del referendum costituzionale. Questi vanno ad aggiungersi ai 13,8 miliardi persi nei primi nove mesi dell'anno, portando a 20 miliardi bruciati nel corso del 2016.L'e lahanno intimorito i risparmiatori, facendo colare a picco la raccolta di depositi.Dopo la bocciatura da parte della BCE , a prorogare l'aumento per una ventina di giorni, che ha aperto all'ipotesi nazionalizzazione dell'Istituto senese,sta tentando l'impossibile, per, nell'incombere delle festività natalizie.. Per l'offerta pubblica, dedicata per il 30% agli azionisti e per il 5% al pubblico indistinto, il termine è mercoledì 21 alle 14, mentre ci saranno 24 ore in più per il collocamento istituzionale, pari al 65% dell'offerta.. L'operazione è rivolta soprattutto ai 40 mila piccoli risparmiatori in possesso di subordinati per 2 miliardi.In caso d’insuccesso, si passerà ad unche prevede di fatto la nazionalizzazione dell'Istituto senese.Sempre oggi, si riunirà a Milano un Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. Venerdì, secondo indiscrezioni stampa che citano fonti vicine al board, si terrà un altro CdA, questa volta a Siena. Il management farà il punto finale sul piano di salvataggio della banca, alla luce dei risultati della conversione in azioni delle obbligazioni subordinate e dell'esito dell'aumento di capitale.