Natale: è la prima voce di spesa, oltre 4 miliardi per la tavola

(Teleborsa) - L’agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest’anno, con una spesa complessiva per imbandire le tavole del Natale e del Capodanno di 4,4 miliardi di euro,E’ quanto emerge dall'“Il Natale sulle tavole degli italiani” presentata nel primo fine settimana utile per scegliere i menu e fare gli acquisti dopo l’per un importo stimato in circa 40 miliardi di euro. Per poco meno della metà (43%) degli italiani che la ricevono è destinata al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette , ma più di un italiano su quattro (26%) la userà per le spese di Natale.Per cibo e bevande durante le festività la maggioranza del 71% degli italiani prevede di spendere come lo scorso anno, il 12% pensa di tagliare mentre il 14% l’aumenta ed il restante 3% non risponde secondo l’indagine Coldiretti/Ixe divulgata in occasione delle aperture speciali nel week end per i mercati a chilometri zero degli agricoltori di Campagna Amica lungo tutta la Penisola.Il costo maggiore della spesa alimentare è destinato ad arricchire di pietanze le tavole del Natale che ben l’88% degli italiani consumeranno nelle case.ai pranzi e ai cenoni casalinghi delle feste restano gli agriturismi dove sono attesi circa 800 mila i vacanzieri per Natale e/o Capodanno con un aumento stimato del 6% anche se soffrono le aree colpite dal terremoto tradizionalmente vocate per le vacanze in campagna.