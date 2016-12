Piazza Affari chiude in rosso zavorrata dal settore bancario

MPS

indice S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Telecom Italia

Italgas

Atlantia

Banca MPS

Unicredit

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Banco Popolare

(Teleborsa) -che terminano gli scambi poco sotto la parità.si allinea alla depressione che ha regnato in Europa.A pesare sul listino il settore bancario, in particolare il crollo di(-11,04%) alle prese con l' aumento di capitale . Nel frattempo, dall'altra parte dell'oceano, resta direzione l'L'sui livelli della vigilia riportando una variazione pari a -0,03%. L'mostra un timido guadagno con un progresso dello 0,62%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mette a segno un guadagno dell'1,96%.Consolida i livelli della vigilia loattestandosi a 158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,83%.incoloreche non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Senza slancioche chiude con un +0,08%. In rosso a paritàche chiude evidenziando un decremento dello 0,22%.Sessione debole per il listino milanese che termina con un calo dello 0,24% sulmentre rimane ai nastri di partenza ilche si ferma a 20.618 punti.di Piazza Affari, decollache archivia la giornata con un importante progresso del 4,60%. titolo ha preso forza dalla risalita del petrolio.In evidenzache mostra un fortissimo incremento del 2,42%. Driver principale del rialzo sono i giudizi positivi giunti da vari broker che segna un importante progresso del 2,11%.che segna un forte rialzo dell'1,76%., invece, si sono registrate suche ha chiuso a -11,04%.con un ribasso del 4,53%.che chiude in flessione del 3,86%.Vendite a piene mani su(-2,72%).