Trenitalia sigla accordo con AIC per aumentare prodotti senza glutine a bordo delle Frecce

(Teleborsa) - Si amplia l'offerta dei prodotti senza glutine a bordo delle Frecce di Trenitalia che dedica la sua attenzione ai viaggiatori affetti da celiachia.E' stato siglato, infatti, un protocollo d'intesa frae l') per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che osservano un'alimentazione priva di glutine, fruibile oggi in tutti i servizi di ristorazione a bordo delle Frecce che entrano così a far parte del programma "Alimentazione Fuori Casa" dell'"L'accordo con lè la conferma che la ristorazione a bordo treno è sentita come un importante elemento di distinzione rispetto ai competitor del settore travel. Sono lieto e certo che tale innovazione per i servizi di ristorazione di Trenitalia sia un volano di miglioramento nel sociale e di impulso, anche per i competitor, nell’anticipare le richieste di clienti speciali, tra cui quelli appartenenti al mondo del gluten free”, ha dichiarato, Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia.Il Presidente diha spiegato che "Trenitalia è riconosciuta come uno dei principali operatori ferroviari in Europa, che vediamo costantemente impegnata nell'offrire ai propri clienti servizi di alta qualità che coniugano anche importanti responsabilità nel settore sociale".