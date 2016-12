Vivendi punta dritto a Mediaset. Fininvest pronta a dare battaglia

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - Continua la battaglia trae la francese. "Il Consiglio di gestione di Vivendi ha deciso di aumentare il suo investimento in Mediaset acquistando ulteriori azioni, a seconda delle condizioni del mercato, entro i limiti del 30% del capitale azionario e dei diritti di voto", spiega una nota del colosso francese.Questo l'ultimo atto della querelle tra i due gruppi dopo che Vivendi punta dritta a Mediaset , tanto cheha definito la scalata come un'operazione "ostile". Non si è scomposta per nulla Vivendi che ha escluso una simile ipotesi . Sulla questione è intervenuta anche l' Agcom che ha messo i paletti alla scalata dei francesi. Intanto,) un esposto per manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate nei confronti di Vivendi.L'atto fa seguito alla denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Milano il 13 dicembre scorso e inviata per conoscenza anche alla. Nell'esposto odierno, si chiede alla Commissione di esercitare i poteri che le norme le attribuiscono in materia.I legali di Fininvest oggi hanno anche depositato presso la Procura della Repubblica di Milano ulteriori documenti relativi alla vicenda.