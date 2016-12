Wall Street in frazionale rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 19.882,7 punti, mentre l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.263,76 punti. In rialzo il(+0,7%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,83%),(+0,79%) e(+0,49%). In fondo alla classifica il comparto, che riporta una flessione dello 0,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,09%),(+1,78%),(+1,78%) e(+1,15%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,57%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,17%. Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,82%.(+3,40%),(+2,79%),(+2,24%) e(+2,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -3,91%. In apnea, che arretra del 2,61%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,88%.perde l'1,70%.