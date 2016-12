Anas avvia il progetto #greenlight per le gallerie efficienti

(Teleborsa) -per rendere legestite dal gruppo. Il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato il progetto che si pone l’obiettivo di ridurre i consumi energetici per l’illuminazione nelle gallerie della rete stradale di competenza. L’illuminazione delle gallerie è ladella spesa energetica Anas.Il progetto, per un, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti concon regolazione puntuale e monitoraggio dei consumi. Il piano si articolerà in: una prima tranche di investimenti per circadi euro, con cui si realizzeranno interventi su circa 200 gallerie nel triennio 2017-19; una seconda tranche perdi euro da attivare successivamenteCon il programma #greenlight è stimato un considerevole risparmio che consentirà ad Anas di rientrare dell’investimento iniziale in circa 7 anni, al netto dei previsti ribassi in fase di gara. L’obiettivo del piano #greenlight riguarda non solo lae la migliore gestione degli impianti di illuminazione, ma anche l’innalzamento dei livelli di sicurezza all’interno delle stesse gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali.Su un numero complessivo di 1.300 gallerie in gestione, Anas ha individuatosituate nelle nuove macro-aree: 39 in Sardegna; 49 in Sicilia; 92 nel Nord Ovest; 65 nel Nord Est; 145 al Centro; 112 nell'area Tirrenica; 89 nell'area Adriatica; 117 in Calabria.