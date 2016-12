Banche, governo pronto a intervenire con 20 mld

MPS

(Teleborsa) -. La decisione è stata annunciata ieri dal premiere dal ministro dell'economiaa conclusione del Consiglio dei Ministri."Il governo - spiega la Presidenza del Consiglio - chiede al Parlamento l'autorizzazione ad adottare provvedimenti con effetti finanziari fino a un massimo di 20 miliardi di euro che conseguentemente possano comportare un incremento, rispetto agli obiettivi fissati nella legge di bilancio, del fabbisogno finanziario e del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, da reperire attraverso emissione di titoli del debito pubblico. L'impatto effettivo sui saldi dipenderà dalla tipologia di interventi che saranno eventualmente adottati e dall'entità delle risorse che potrebbe essere necessario rendere disponibili"."I 20 miliardi dell’intervento serviranno a due fini: garantire un adeguato livello di liquidità per ripristinare la capacità di finanziamento a medio e lungo termine e rafforzare il patrimonio di alcune banche mediante interventi per la ricapitalizzazione", ha spiegato Padoan, specificando che si tratta di una "misura precauzionale, sostenuta da interventi che rispettino la normativo UE". La notizia giunge appena in tempo per, alle prese con un salvataggio privato che potrebbe non dare i frutti sperati.