Bank of America cede le carte di credito del Regno Unito a Lloyds

Bank of America

Lloyds

(Teleborsa) -per 1,9 miliardi di sterline, pari a 2,35 miliardi di dollari.Lloyds, che era stata nazionalizzata durante la crisi finanziaria con un'iniezione di liquidità da 20 miliardi ed è ancora partecipata dal governo, realizza così la suadopo quel periodo nero della sua storia. La business unit delle carte di credito servirà aLloys ha detto che conta di generare ritorno superiori al costo dell'investimento già nel primo anno dopo l'acquisizione e di veder crescere l'EPS del 3% il primo anno e del 5% nel secondo anno.Dal canto suo Bank of America, che aveva messo in vendita le carte di credito sin dal 2011, completa il percorso d, dopo aver già venduto altre attività in altri Paesi.