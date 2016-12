Banzai cambia nome in ePRICE: arriva l'OK dei soci

Banzai

(Teleborsa) - L’Assemblea dei soci di, riunitasi oggi sotto la presidenza di Paolo Ainio, in sede straordinaria ha approvato ilIl cambio di denominazione sociale è parte del"Con il cambio di denominazione in ePRICE, Banzai ha completato la ridefinizione del perimetro e inizia unper posizionarsi come piattaforma leader nel mercato Tech & Appliance, nel segmento dei grandi elettrodomestici ma anche nei servizi per le Smart Family", ha dichiarato il CEO della società"Le linee guida del piano 2017-2021 prevedono una fnei prossimi anni, grazie all’incremento della market share nei grandi elettrodomestici, al contributo del Marketplace e dei servizi di installazione, con l’obiettivo di generare una termine del piano e con una generazione di cassa positiva dal 2019”.L'assemblea ha poi approvato in sede ordinaria la nomina della dottoressa Chiara Damiana Maria Burberi quale Consigliere della Società.