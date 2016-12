Berlino, torna l'incubo per gli attentati in Europa - [video]

(Teleborsa) - L'incubo degli attentati in Europa sembra non avere fine. Dopo la strage di Nizza del luglio scorso, lo scenario del terrore diventa Berlino. In un mercato di Natale gremito di persone, un camion si è lanciato a forte velocità schiantandosi contro la folla provocando almeno 12 morti e 48 feriti.L'attentato è avvenuto nel mercatino di Natale nella Breitscheidplatz, ai piedi della Gedaechtniskirche, o "Chiesa del ricordo", in pieno centro, nella parte ovest di Berlino.Su Twitter la polizia berlinese parla di "presunto attacco terroristico". Gli investigatori spiegano infatti che il Tir sia stato "deliberatamente lanciato contro la folla", anche seministro dell'Interno spiega che non vorrei usare "la parola attentato anche se molti indizi lo indicano".Il Cancelliere tedesco, si è detta "sgomenta" per l'accaduto.Intanto, mentre la Farnesina sta verificando la presenza di italiani nel mercatino, il neo ministro degli Esteri italiano Alfano , dichiara di essere colpito e addolorato dalla notizia dello spregevole attacco di Berlino. I ripetuti episodi di questi giorni – ha aggiunto- non muteranno la nostra determinazione a combattere il terrorismo a fianco dei nostri Partner internazionali e accanto alla Germania in particolare con cui l'Italia è in stretto coordinamento."Il Presidente del Consiglio,i, su Twitter scrive "dolore per la strage di Natale a Berlino". "Vicinanza ad Angela Merkel ed a tutto il popolo tedesco", ha aggiunto il Premier. Di "orrore e sgomento per la strage" ne prova anche il presidente della Camera,che si dice "vicina ai familiari delle vittime e a tutti i tedeschi"L'attentato diè avvenuto a pochissime ore da un altro gravissimo fatto, l'uccisione dell'ambasciatore russo in Turchia,, in occasione di una mostra fotografica ad. L'attentatore, un poliziotto di 22 anni jihadista ha sparato contro il diplomatico ma è stato poi ucciso dalle forze speciali turche. Vestito di nero l'attentatore ha sparato al grido di "vendetta" e poi " Aleppo " o "noi moriamo in Siria voi morite qua".