Campidoglio, Luca Bergamo è il nuovo vicesindaco

(Teleborsa) - Torna il sereno sulla capitale, dopo un periodo burrascoso per il sindaco di Roma,, e per ilè stato nominato vicesindaco della Capitale dopo le dimissioni di Daniele Frongia , fedelissimo della sindaca che ha mantenuto le deleghe alle Politiche giovanili e allo Sport, seguite all'arresto di Raffaele Marra. "La sindaca Virginia Raggi ha deciso di affidarmi il compito delicato di vicesindaco di Roma Capitale", ha dichiarato Luca Bergamo precisando che si tratta di "una scelta condivisa dai consiglieri della maggioranza. Ho accettato di unirmi a Virginia Raggi e al Movimento 5 Stelle come assessore alla Crescita culturale perché sono profondamente convinto che con questo governo la città possa progressivamente tornare ad essere pienamente una capitale mondiale e allo stesso tempo un luogo in cui donne, uomini e bambini che vi abitano possano vivere con serenità e soddisfazione, indipendentemente dal loro credo, dalla loro razza e dal loro orientamento. Una città dove diritti e legalità siano pienamente realizzati. Ringrazio Virginia per la fiducia accordatami e sono orgoglioso di lavorare al suo fianco”.“Per le stesse ragioni accetto con profondo senso di responsabilità l'incarico che mi viene proposto, in un momento delicato che Virginia Raggi, la giunta e la maggioranza consiliare hanno superato con serenità, determinazione e grande coesione", conclude il vicesindaco.è stata nominata, invece, assessore all'ambiente dopo le dimissioni di Paola Muraro , raggiunta da un’avviso di garanzia per reati ambientali.