Good Banks, nelle mani di Massiah la delega per l'acquisto

UBI Banca

(Teleborsa) -corre alla borsa di Milano.Il titolo svetta tra le banche non soltanto sulla scia della notizia che il Governo italiano ha deciso di correre in aiuto degli istituti bancari , ma anche alla vicenda delle Good Banks () le quattro banche salvate un anno fa e messe in vendita dal Governo . La vicenda della mancata vendita, arrivata fin nei palazzi della politica , sembrerebbe essere giunta a un punto di svolta, almeno per tre dei quattro istituti bancari.Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca avrebbero conferito all'amministratore delegatoil mandato a firmare per l'acquisizione delle tre Good Banks () anche se avrebbero posto dei paletti con una serie di condizioni. La notizia è riportata dal Il Sole 24 Ore cheSe il via libera afosse confermato, questo arriverebbe dopo una serie di rumors