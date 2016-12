Piazza Affari maglia rosa in Europa. MPS e Mediaset market mover

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dove si mette in evidenza Piazza Affari che segna la migliore performance d'Europa. Il listino milanese è stato galvanizzato dal buon andamento dei titoli bancari, ma dal fermento suscitato dall'interesse degli investitori per alcune big, in particolare MPS e Mediaset. Il governo ha deciso di correre in aiuto delle banche chiedendo al Parlamento l'autorizzazione per nuove misure fino a un massimo di 20 miliardi di euro, mentre il Monte dei Paschi di Siena sta tentando in extremis di raccogliere sul mercato 5 miliardi di aumento di capitale. Quanto al caso Mediaset, i francesi di Vivendi ha annunciato di voler salire fino al 30% del gruppo di Cologno Monzese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,039. Lieve calo dell', che scende a 1.131,7 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,48%.Invariato lo, che si posiziona a 157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,84%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,56%., con ilche avanza a 19.247 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,8 miliardi di euro, con un incremento del 28,43%, rispetto ai precedenti 2,18 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,9 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,08 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 308.985, rispetto ai precedenti 254.598.Su 220 titoli trattati in Borsa di Milano, 73 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 133. Invariate le rimanenti 14 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+16,15%),(+2,27%) e(+2,11%). Nel listino, i settori(-1,47%),(-0,83%) e(-0,79%) sono stati tra i più venduti.Tra idi Milano, si distinguono(+23,33%),(+5,83%),(+4,33%) e(+4,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,13%.Calo deciso per, che segna un -1,04%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,53%. La maison del lusso ha acquisito il 20% residuo nelle società in JV dell’area SEAK