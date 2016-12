Piquadro acquisisce la società fiorentina Il Ponte Pelletteria

Piquadro

(Teleborsa) -ha perfezionato l’acquisizione de Il Ponte Pelletteriacui fa capo ilL’Opzione di Acquisto potrà essere esercitata da Piquadro, ove l’Opzione di Vendita non sia esercitata da Il Ponte e dovrà essere esercitata tra il 16 luglio 2023 e il 15 settembre 2023.Il prezzo che, salvo aggiustamento, Piquadro dovrà corrispondere a Il Ponte in caso di esercizio della Prima Opzione di Vendita sarà compreso tra Euro 1.750.000 ed Euro 3.150.000 - a seconda del fatturato (da calcolarsi come convenuto tra le parti) di Il Ponte Pelletteria, realizzato nell’esercizio chiuso al 31 marzo 2021.A detto ammontare dovrà aggiungersi, se del caso, un ammontare compreso tra Euro 750.000 ed Euro 1.350.000 - a seconda dell’EBITDA (da calcolarsi come convenuto tra le parti) di Il Ponte Pelletteria, risultante dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31 marzo 2021.Il prezzo che, salvo aggiustamento, Piquadro dovrà corrispondere a Il Ponte in caso di esercizio della Seconda Opzione di Vendita o della Opzione di Acquisto, sarà pari al fair value delle Azioni Opzionate da calcolarsi nei termini e con le modalità di cui al Contratto di Opzione.Tale prezzo è assoggettato a criteri di aggiustamento sulla base del patrimonio netto contabile e dell’indebitamento finanziario netto della Società alla data di esecuzione del Contratto di Opzione.