Surroghe in calo del 20%, ancora in crescita i mutui

(Teleborsa) -. Gli italiani confermano che l'investimento ideale resta ancora il "mattone" e a sorridere è il mercato dei mutui che blinda, e anzi aumenta, il suo trend positivo.A dirlo sono i numeri che arrivano direttamente dall'che ha analizzato oltre 20.000 richieste di mutuo e relative erogazioni nel semestre maggio-ottobre 2016 con l'asticella della crescita che si alza del 20% rispetto al periodo novembre 2015 - aprile 2016.- Calano, invece, le surroghe che, nel semestre in esame, rappresentano circa il 38% dei mutui erogati facendo segnare un sensibile calo rispetto al 50% dei sei mesi precedenti.- Continua, nel complesso, il boom dei mutui. La richiesta media registrata per un mutuo nel periodo preso in esame è stata pari a 128.000 euro che segna un 3,2% in più rispetto al semestre precedente; guardando ai valori dell’erogato, invece, l’Osservatorio ha registrato un importo medio di 120.000 euro, in aumento, ma in maniera meno netta (+1,3%). Crescono, in termini assoluti, anche i mutui erogati, con un 34,1% in più rispetto a sei mesi prima- Gli italiani preferiscono il tasso fisso che è l'opzione scelta dal 70,4%. Scelgono, invece, il variabile il 26,5% degli aspiranti mutuatari.