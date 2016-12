Vivendi all'assalto di Mediaset

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) - La battaglia trae la francesesi trasforma in una guerra vera e propria. "Il Consiglio di gestione di Vivendi ha deciso di aumentare il suo investimento in Mediaset acquistando ulteriori azioni, a seconda delle condizioni del mercato, entro i limiti del 30% del capitale azionario e dei diritti di voto", ha spiegato una nota del colosso francese al termine del Board che si è tenuto ieri.Questo l'ultimo atto della battaglia tra i due gruppi dopo che solo una settimana fa, il gruppo guidato daaveva fatto il suo ingresso nel Biscione con un iniziale quota dl 3%, anche se aveva già in mente dei salire al 20% La mossa, definita da, come un'operazione "ostile", non ha suscitato alcun dubbio in Vivendi che ha escluso una simile ipotesi . Sulla questione è intervenuta anche l' Agcom che ha messo i paletti alla scalata dei francesi. Intanto,) un esposto per manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate nei confronti di Vivendi. Nell'esposto, Fininvest chiede alla Commissione di esercitare i poteri che le norme le attribuiscono in materia.Inoltrespiega che Vivendi "prosegue in una strategia molto aggressiva che, mossa dopo mossa, non fa che confermare tutte le irregolarità e le gravi violazioni evidenziate da Fininvest nelle denunce e negli esposti presentati alla Procura della Repubblica e alla Consob". Fininvest assicura che dopo queste prime azioni giudiziarie ce ne saranno altre sia sul piano penale che civile e amministrativo. Nessun profilo di intervento verrà trascurato".Intanto a, Mediaset vola mostrando un rialzo a due cifre del 16,28%.