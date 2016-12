Wall Street prosegue sui massimi: Dow vicino ai 20 mila punti

BlackBerry

(Teleborsa) -, in una giornata in cuie si respira già un clima pre-natalizio, con scambi in calo rispetto alla media.Il mercato viene anche sostenuto dala 53,38 dollari al barile (+2,42%), mentre, sugli spunti positivi offerti dalla Fed sull'economia USA.Diversi spunti sul fronte societario, dove si segnalano la trimestrale di, che è risultata migliore delle attese , e la vendita delle carte di credito in UK da parte dialla britannica Lloyds.A New York, ilregistra un rialzo dello 0,45% avvicinando la soglia dei 20 mila punti e l'dello 0,20%. Guadagni in linea per il(+0,4%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,90%),(+0,86%) e(+0,60%). Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,85%),(+1,82%),(+1,76%) e(+1,25%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Tra i(+5,54%),(+4,30%),(+3,61%) e(+2,54%). La peggiore performance è quella di, che cede l'1,83%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.