Atlantic Airways riceve il primo Airbus A320

(Teleborsa) -, vettore di bandiera delle Isole Faroe, ha ricevuto ieri il suo primo, diventando il più recente operatore di questo tipo di aeromobile.Atlantic Airways ha scelto l’A320 in virtù della sua profittabilità, performance e operatività senza pari in condizioni ambientali e geografiche difficili. L’aeromobile ha la capacità Required Navigation Performance 0.1 integrata che gli consente di volare seguendo esattamente rotte predefinite grazie ai sistemi di navigazione di bordo all'avanguardia.Con oltre 12.800 aeromobili ordinati e più di 7.300 consegnati a circa 400 clienti e operatori nel mondo, la Famiglia A320 è attualmente la famiglia di aeromobili a corridoio singolo più venduta al mondo. Grazie alla larghezza della cabina, tutti gli aeromobili della Famiglia offrono maggiore confort in tutte le classi di volo, e hanno poltrone della larghezza standard di 18 pollici in classe economy. La Famiglia A320, in grado di accogliere da 100 a 240 passeggeri, copre la totalità del segmento degli aeromobili a corridoio singolo: dalle tratte domestiche a bassa o alta densità a quelle di lungo raggio.