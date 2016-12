Borse europee e Piazza Affari chiudono incolore. Focus su MPS e Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) -, che riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità.A tenere banco in borsa sono ancora le duedel periodo pre-natalizio,, dopo che i francesi sono saliti al 25,75% del gruppo del Biscione , ed il salvataggio di Montepaschi , in attesa dell'esito dei risultati dell'aumento di capitale che si chiude oggi alla clientela retail.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,042. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.130,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%.Sulla parità lo, che rimane a quota 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,81%.senza slancio, che chiude con un +0,03%,è stabile, riportando un misero -0,04%, piccola perdita per, che chiude con un -0,33%., chiudendo la giornata su 19.216 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 20.895 punti. Leggermente positivo il(+0,61%); sui livelli della vigilia il(+0,01%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,8 miliardi di euro, con un incremento di ben 0,6205 milioni di euro, pari al 28,43%, rispetto ai precedenti 2,18 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,9 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,08 miliardi.Su 218 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 97 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 109 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 12 azioni del listino milanese.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,14%),(+1,21%) e(+1,12%). Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,73%),(-0,70%) e(-0,64%).di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,84%, in vista di una guerra per il controllo, dopo che la famiglia Berlusconi ha chiarito che non mollerà la presa all'avanzata francese Buona performance per, che cresce dell'1,96%, seguita da, con un discreto guadagno dell'1,86%, e, che mostra un ampio vantaggio dell'1,29%., che ha archiviato la seduta a -12,08%, in attesa dei risultati dell'aumento di capitale.Lettera su, che registra un importante calo del 3,20%.Affonda, con un ribasso del 2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.