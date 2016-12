Busta paga degli italiani cresce di poco e solo nel settore privato

(Teleborsa) - La busta paga degli italiani registra una lieve crescita, nel mese di novembre, ma solo nel settore privato. Secondo quanto rilevato dall'Nello stesso mese l'rispetto al mese precedente e dello 0,5% nei confronti di novembre 2015. Complessivamente, nei primi undici mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,6% rispetto al corrispondente periodo del 2015.Con riferimento ai principali, a novembre le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti del settore privato (0,3% nell'industria e 1,2% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione.sono:(2%);(1,8%);(1,4%). Si registrano variazioninei settori dell'; delle; del legno, carta e; dell'energia e petroli; delle chimiche; della metalmeccanica; dei servizi di informazione e comunicazione; delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione.Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 49 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,8 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).