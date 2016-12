Campidoglio, bocciato il bilancio previsionale

(Teleborsa) - Nuove beghe in Campidoglio:, che ora si trova a fare i conti con le prossime mosse da fare.L'Oref ha bocciato il documento economico elaborato dall'assessorein quanto ha giudicato "non sufficienti gli spazi di finanza pubblica necessari al rispetto dell'equilibrio finanziario in relazione alle necessità che potrebbero rivelarsi rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, alle passività potenziali comunque presenti e a tutte le altre criticità evidenziate nel presente parere ed esprime parere non favorevole sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019".Intanto le opposizioni chiedono le dimissioni della sindaca Raggi.