Carburanti, rincari in vista dopo la mossa OPEC

(Teleborsa) - Prezzi dipiù cari dopo la decisione dell'OPEC di limitare la produzione di petrolio . Secondo una elaborazione del Centro Studi Promotor sulla sua banca dati, nel novembre scorso rispetto allo stesso mese del 2015,e nei prossimi mesi il maggior costo a carico degli utilizzatori degli autoveicoli sarà decisamente più elevato perché. I prezzi dei carburanti in Italia avevano toccato il livello massimo nel 2012. A partire da quell'anno è iniziata una lenta discesa che ha portato a consistenti risparmi negli acquisti alla pompa. In particolare nel 2015 il risparmio, nonostante un aumento dei consumi dello 0,9%, è stato di ben 7 miliardi ed anche da gennaio ad ottobre 2016 il risparmio è stato notevole: ben 4,8 miliardi.Va segnalato, inoltre, il fatto che i consumi nei primi undici mesi del 2016 hanno fatto registrare un calo dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2015, mentre la spesa corrispondente è calata del 9,3%, scendendo dai 50,943 miliardi dei primi undici mesi del 2015 ai 46,213 miliardi dello stesso periodo del 2016. Questo calo è la risultante di una contrazione particolarmente forte per la componente industriale (-19,6%) che ha apportato alle casse dei produttori e dei distributori di carburanti 15,234 miliardi contro i 18,958 del gennaio-novembre 2015, mentre anche la componente fiscale ha subito un ridimensionamento. Il gettito per l’Erario nei primi undici mesi dell’anno è stato infatti di 30,979 miliardi con un calo del 3,1% rispetto ai 31,986 miliardi del 2015.