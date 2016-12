Cover 50 smentisce le indiscrezioni di stampa su debito e compensi manager

COVER 50

(Teleborsa) -società di abbigliamento italiana operante con il brand PT–Pantaloni Torino e quotata alla Borsa di Milano, ha voluto fare dellesu un articolo pubblicato sul quotidiano “La verità”, ripreso dal sito “dagospia”.Tale articolo pubblica una informativa che a modo di vedere della società non rappresenta adeguatamente né i, né ladella stessa.In particolare, l’affermazione riportata nell'articolo “a settembre di quest’anno, quando esce la semestrale, spuntano debiti per 5,9 milioni”, lascia presupporre il sorgere di debiti non presenti nei precedenti esercizi, invece, l’importo citato riguarda, assolutamente coerenti con le necessità legate allo sviluppo di un fatturato di 25-26 milioni di Euro, che nei due esercizi precedenti ammontavano a circa 5,4 milioni.Inoltre, la presentazione di tale dato in modo completamente avulso dalla piena esposizione circa le risultanze economiche e patrimoniali della Società, risulta di scorretta rappresentazione di una realtà che al 30 giugno 2016 presentava una(dopo il pagamento del dividendo per 2,2 milioni di Euro) pari acontro gli 11,22 milioni di Euro del 31 dicembre 2015.Infine, i dati relativi airiportati nell’articolo non corrispondono al vero a modo di vedere della società, la quale ricorda che nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 viene riportato l’esatto compenso corrisposto al consiglio di amministrazione.