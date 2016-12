GO internet corre dopo accordo definitivo con Open Fiber

GO internet

(Teleborsa) -corre a. Il titolo che mostra rialzi a due cifre del 10,61% ha annunciato di aver siglato l'accordo definitivo congià(OF), Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che regola i termini e le condizioni per la fornitura da parte di OF a GO internet di accessi di connessione a banda "ultra larga" in modalità "FTTH". Con la sottoscrizione dell'accordo, le parti hanno definito e dato attuazione alle intese precedentemente raggiunte nel contratto preliminare sottoscritto t scorso 27 luglio 2016, consolidando così la partnership commerciale tra GO internet e OF.L’accordo, della durata di 15 anni con facoltà di rinnovo, prevede, tra le altre cose, l’impegno di Open Fiber nel realizzare un'infrastruttura di rete capillare in fibra ottica in tecnologia FTTH, con una copertura pari ad almeno l'80% delle unità immobiliari di ciascuno dei comuni selezionati per il progetto (la "Rete OF"), e di fornire a GO internet l’accesso wholesale alla suddetta rete mediante le connessioni FTTH. A sua volta, GO internet si è impegnata a sviluppare un piano di promozione e attivazione dei propri servizi sulla Rete OF presso i clienti finali, sia attuali che potenziali.Il progetto si svilupperà dal Comune di Perugia, primo in Italia a rendere disponibile il servizio FTTH di Open Fiber, con facoltà delle parti di estendere l'oggetto della propria collaborazione commerciale anche in diversi altri comuni e regioni italiani.