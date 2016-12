Mediaset brillante a Piazza Affari

Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) -corre a Piazza Affari mostrando un rialzo dell'1,98%. Il titolo del Gruppo disovraperforma rispetto al principale listino milanese che mostra ribassi frazionali.Non si placa la battaglia legale tra Mediaset e. Ieri i francesi hanno aumentato la quota nel gruppo del Biscione portandola al 25,75% del capitale. Una mossa che ha provocato la reazione di, con il CdA che ha deliberato la presentazione di un esposto all'per segnalare l'illegittimità della condotta di Vivendi.Anche, parlando della vicenda, ha assicurato che c'è " la volontà assoluta di difendere l'azienda in tutti i modi e ad ogni costo ".Intanto, allo scopo di garantire continuità e regolarità di informazioni al mercato, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset "ha deliberato di continuare a pubblicare a decorrere dall'esercizio 2017 e fino a diversa deliberazione, su base volontaria, le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo e al 30 settembre, adottando la seguente politica di comunicazione:L'informativa finanziaria periodica aggiuntiva, conformemente a quella diffusa su base volontaria nel corso dell'esercizio 2016, conterra' i seguenti principali elementi informativi:- descrizione degli eventi e delle operazioni di rilievo del trimestre;- sintesi delle performance e dell'andamento dei risultati economico- finanziari (ricavi, risultato operativo e netto, posizione finanziaria netta) consolidati e per area geografica;- eventi e sviluppi della gestione successivi al termine del trimestre;- prospetti contabili economici, patrimoniali e di rendiconto finanziario consolidati riclassificati e sintetici ed informazioni settoriali.Queste informazioni saranno messe a confronto con quelle dello stesso periodo dell'anno precedente; la forma e i contenuti dei prospetti contabili presentati corrispondono a quelli forniti nella Relazione sull'andamento della gestione del Bilancio annuale e della Relazione finanziaria semestrale.Le informazioni trimestrali saranno contenute in apposito documento disponibile sul sito internet del Gruppo Mediaset e pubblicate anche mediante diffusione di un comunicato stampa da diramarsi al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva i suddetti dati contabili.L'informativa trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione in riunioni da tenersi entro 45 giorni dalla chiusura del 1° e del 3° trimestre di ogni anno e comunicata al termine della riunione con le modalità sopra indicate"