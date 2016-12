Mediaset-Vivendi, Pier Silvio Berlusconi: "La famiglia non arretra"

Mediaset

(Teleborsa) - "Io, mio padre e la mia famiglia abbiamo la volontà assoluta di difendere l'azienda in tutti i modi e ad ogni costo. Non arretriamo. Qui siamo e qui rimaniamo". E' quanto ha affermato il vicepresidente e CEO diparlando ai dirigenti riuniti a Cologno Monzese per il brindisi natalizio. "Qui siamo e qui rimaniamo". Le dichiarazioni del numero uno di Mediaset sono riportate dal TGCOM 24, dopo che i francesi di Vivendi hanno aumentato la quota in Mediaset portandola al 25,75% del capitale , con il 26,77% dei diritti di voto.Sulla vicenda è intervenuto anche il Ministro della Giustizia,Durante un'intervista a Omnibus su La7, Orlando ha dichiarato: "Il Governo deve seguire con grande attenzione la vicenda Mediaset-Vivendi , capire quali sono le prospettive del gruppo, ed evitare che ci siano degli spacchettamenti e forme di speculazione su un gruppo che costituisce un patrimonio del nostro Paese".