Piazza Affari in rosso. MPS tocca nuovi minimi storici

Mediaset

Vivendi

MPS

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Mediaset

UBI Banca

Fineco

Salvatore Ferragamo

Banca MPS

Italgas

Unipol

Mediobanca

(Teleborsa) -al pari delle principaliSui mercati a tenere banco ancora la vicenda tradopo che i francesi sono saliti al 25,75% del gruppo del Biscione La famiglia Berlusconi da parte sua fa fronte unico pronta a combattere contro l'assalto di Vivendi Occhi puntati anche su. Oggi alle 14:00 si conclude l'aumento di capitale rivolto al pubblico retail. Il titolo ha raggiunto il minimo storico. A pesare sulle azioni di Rocca Salimbeni, i timori che l' aumento di capitale possa trasformarsi in un flop Sul valutario, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,36%. Lieve aumento dell', che sale a 1.135,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,64 dollari per barile.senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Deboleche registra una flessione dello 0,56%.ilè in calo dello 0,74%). Sulla stessa linea, ilche retrocede dello 0,63%.Tra idi Milano, si distinguono(+1,35%),(+1,16%),(+1,12%) e(+0,76%).I più forti ribassi, invece, si abbattono suche continua la seduta con -7,39%., che arretra del 2,71%.scende dell'1,41%.perche segna un -1,45%.