Piazza Affari rimane ai nastri di partenza. Occhi puntati su Mediaset e MPS

(Teleborsa) -mentre si muovono in frazionale calo le principaliIn, a tenere bancodopo che Vivendi è salita al 25,75% del gruppo del Biscione Occhi puntati anche su. Oggi alle 14:00 si conclude l'aumento di capitale rivolto al pubblico retail.Sul L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,04. Lieve aumento dell', che sale a 1.135,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,81%.Invariato lo, che si posiziona a 156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,81%.senza spuntiferma al palo. Stessa intonazione per. Tentennacon un modesto ribasso dello 0,23%.Piazza Affari avvia la seduta al palo riportando una variazione dello 0,10% sul. Senza infamia e senza lode ildi Milano troviamo(+8,11%),(+2,61%) e(+0,88%)., invece, si abbattono su-8,31%.perche avvia la seduta con un calo dello 0,83%.perche mostra un -0,34%.che cede lo 0,49%.