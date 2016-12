Saipem completa prove in mare dei suoi nuovi ROV

Saipem

(Teleborsa) -ha completato con successo le prove in mare dei suoi nuovi ROV (), gli Innovator 2.0.– veicoli sottomarini pilotati da una postazione remota - rivestono una fondamentale importanza nel lavoro di Saipem in acque ultra profonde."La società infatti - spiega una nota - utilizza i propri ROV per la costruzione e la manutenzione di campi petroliferi, anche ad altissima profondità, per missioni di monitoraggio del fondo marino o di raccolta dei dati necessari per la progettazione di campi petroliferi o di condotte sottomarine. Il nuovo Heavy Work Class ROV Innovator 2.0 è il risultato di tre anni di progettazione e test e rappresenta un'eccellenza in termini di robotica sottomarina.Non beneficia della notizia il titolo Saipem, che a, scivola dell'1,18%.