Terrorismo, sale l'allerta anche in Italia

(Teleborsa) - L' attentato di Berlino al mercatino di Natale sta terrorizzando l'Europa intera, Italia compresa. Sotto osservazione tutte le manifestazioni in corso per Natale ma soprattutto per Capodanno, con il Concertone di San Silvestro della Capitale in prima fila.Intanto, convocata d'urgenza, per decidere le misure da mettere in atto, che prevedono non solo controlli agli obiettivi sensibili ma anche un inasprimento dei controlli sui mezzi pesanti.Sotto stretta osservazione anche le vie del centro città ed i centri commerciali.