Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 19.941,96 punti, mentre, al contrario, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 2.265,18 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,1%); in frazionale calo lo(-0,27%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,60%.Tra i(+0,98%) e(+0,70%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,42%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,79%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,20%),(+2,87%),(+2,11%) e(+1,94%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,14%.Piatta, che tiene la parità.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,41%.Vola, con una marcata risalita del 2,41%.