Wall Street resta al palo: Dow sotto i 20 mila punti

(Teleborsa) -, con l'indiceancora vicinissimo alla soglia psicologica dei, in prossimità dei record storici.Scarso impatto daimigliori delle attese e le scorte di petrolio sotto le previsioni, mentre le richieste di mutuo sono salite nell'ultima settimana , nonostante la crescita dei tassi d'interesse praticati.Sguardo puntato anche sulle, ieri sera ed oggi prima dell'avvio degli scambi a New York.L'indiceriporta una variazione pari a -0,05% e l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%). Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,17%),(+0,68%) e(+0,54%). La peggiore performance è quella di, che segna un -1,47%.Seduta negativa per, che prosegue gli scambi con una perdita dell'1,42%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,57%.