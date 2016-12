Alitalia, 1500 possibili esuberi? La compagnia assicura: "ancora nessuna decisione definitiva"

(Teleborsa) - Sarebbero 1500 gli esuberi di Alitalia. Lo riferisce Class TV che cita fonti sindacali.Nel giorno in cui il Consiglio di Amministrazione oggi ha approvato la seconda fase del piano industriale , la compagnia aerea ha assicurato che "nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sulla riduzione del personale"Intanto, continuano a rincorrersi le voci delle possibili dimissioni di, numero uno di Etihad.I rumors sugià apparsi nei giorni scorsi su alcuni quotidiani non hanno suscitato commenti da parte di Etihad che, tuttavia, non li ha nemmeno smentiti.E l'accordo tra i soci,in mancanza del quale si era addirittura temuto l'imminente default della compagnia allo stremo della liquidità necessaria alle stesse operazioni di volo,Lo ha annunciato il Ministro dei Trasporti,spiegando che"E quandoParliamo di perdite importanti, è evidente che c'è bisogno di unaPer quanto riguarda appunto la seconda fase del piano industriale,Poi la riduzione dei costi e l'aumento della produttività per poter competere con le "low cost", la rinegoziazione degli accordi di joint venture, il rafforzamento delle esistenti partnership con altre compagnie aeree. Per finire,Da parte sua, il