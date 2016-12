Alitalia, via libera del CdA alla seconda fase del piano industriale

(Teleborsa) - "Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sulla riduzione del personale e il management comincerà da subito le consultazioni con i dipendenti e le rappresentanze sindacali". E' quanto spiega compagnia aerea, il cui Consiglio di Amministrazione oggi ha approvato la seconda fase del piano industriale.Alitalia sottolinea che i ". Il piano poggia sulle solide basi costituite dai significativi investimenti fatti negli ultimi due anni nella "nuova Alitalia" e tiene conto delle sfide di un mercato, quello del trasporto aereo, in cui la concorrenza è sempre più agguerrita."Siamo determinati a lavorare in modo costruttivo con i sindacati per trovare un'intesa sul nuovo contratto di lavoro collettivo. Il loro sostegno all'attuazione della seconda fase del piano industriale è infatti imprescindibile" ha dichiaratoamministratore delegato cella compagnia aerea.In una riunione separata, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato un finanziamento a breve termine per consentire al management di avviare, nei prossimi 60 giorni, un negoziato con i principali stakeholder - società di leasing aereo, fornitori, società di distribuzione e sindacati - allo scopo di ottenere il loro impegno su misure che portino a una radicale riduzione dei costi; unico modo per garantire il sostegno di lungo termine di soci e istituti finanziari e assicurare così la sostenibilità dell’azienda."I prossimi due mesi sono cruciali per Alitalia. E' di vitale importanza che il personale della Compagnia e i principali stakeholder, quali i partner commerciali, i fornitori e i sindacati, accettino e facciano propri i cambiamenti radicali di cui abbiamo bisogno. Solo così potremo ottenere un successivo e significativo finanziamento da parte degli azionisti, senza il quale Alitalia non avrà futuro", ha dettoIl Consiglio di Amministrazione ha infine nominatoi quali nuovi consiglieri a seguito delle dimissioni, formalizzate nel corso dello scorso Consiglio del 2 dicembre, die dia seguito dell'assunzione di nuove responsabilità. Mentre il consigliere, nella stessa riunione, aveva rassegnato le dimissioni per ragioni personali.