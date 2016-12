Almaviva, da Governo proposta mediazione per scongiurare licenziamenti

(Teleborsa) - Calenda e Bellanova ci riprovano con Almaviva. Nell'ultima giornata di trattative sulla vertenza Almaviva, a poche ore dalla scadenza dei termini della procedura e considerata la distanza che ancora caratterizza le posizioni delle parti, il governo ha sottoposto all'azienda e ai sindacati dei lavoratori un ultimo tentativo di mediazione che si ritiene equilibrato ed accettabile per entrambe le parti.Per scongiurare gli imminenti licenziamenti , il Ministro dello Sviluppo Economicoe la Vice Ministrohanno presentato alle parti una proposta che prevede la prosecuzione del confronto, con il supporto e la vigilanza del Governo, sulla base del ricorso agli ammortizzatori sociali e della contestuale previsione di uscite a carattere esclusivamente volontario fino al 31 marzo 2017. Nel corso di questo periodo le parti si impegneranno a proseguire il confronto per individuare soluzioni in tema di:- recupero di efficienza e produttività in grado di allineare le sedi di Roma e Napoli alle altre sedi aziendali;- interventi temporanei sul costo del lavoro.Nel frattempo il Governo proseguirà l’azione di vigilanza e sanzione come rafforzata nella legge di bilancio appena approvata con l’obiettivo di disincentivare la delocalizzazione.La proposta è al momento al vaglio delle parti sociali.