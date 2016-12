Banca MPS, prende il via il Consiglio di Amministrazione

MPS

(Teleborsa) -ancora alle prese con l' aumento di capitale da cui non arrivano i numeri sperati Ha preso il via a Milano una riunione del Consiglio di Amministrazione della banca senese: in focus l'esito dell'operazione di ricapitalizzazione della Banca.L'amministratore delegatoarrivando nella sede dove si tiene la riunione del Board non ha dato alcuna indicazione. "Adesso c'è un CdA, poi parleremo", ha detto il numero uno della banca senese. Bocca cucita di Morelli anche sulla domanda se la banca dovrà ricorrere al salvagente statale.Intanto, stasera dovrebbe riunirsi un Consiglio dei Ministri per fare il punto della situazione di Rocca Salimbeni.A Piazza Affari, il titolo di MPS chiude con un ribasso del 7,48%.