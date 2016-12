Casta Diva acquisisce il 70% di Anteprima Video

Casta Diva

(Teleborsa) -Group ha acquisito tramite la società interamente controllata Casta Diva Pictures, il 70% di Anteprima Video, società di postproduzione tra le più riconosciute in Italia., in veste di amministratore unico, da uno dei suoi fondatori,, che resterà titolare del restante 30%."Per Casta Diva Group significa dotarsi di un anello importante della catena produttiva e creativa che permette di integrareulteriormente l’offerta per i suoi clienti, specialmente in un trend dove il video diventa sempre più importante, e presente, anche grazie all’espansione della comunicazione digitale. Anteprima Video, con il suo ingresso nel Gruppo, potrà ulteriormente espandere la sua presenza oltre i confini italiani, operazione già avviata da tempo grazie alla collaborazione precedentemente in atto con Casta Diva Group", hanno dichiarato, rispettivamente Presidente e Ceo di Casta Diva Group.