Falck Renewables: finanziamenti per 42,3 mln di sterline per parco eolico scozzese

Falck Renewables

(Teleborsa) -Ltd, controllata del Gruppoha sottoscritto con MUFG (The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd) e Banco de Sabadell un contratto di finanziamento in project financing senza ricorso sul socio per un ammontare complessivo di circa 42,3 milioni di sterline.Il finanziamento è servito per la costruzione del parco eolico di Assel Valley (Scozia), entrato in esercizio alla fine di ottobre 2016.Il contratto di finanziamento ha scadenza finale al dicembre 2034 e una durata complessiva di 18 anni.Il parco eolico di Assel Valley, situato nel South Ayrshire in Scozia,, per una potenzadi energia rinnovabile e sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 20.500 famiglie, con un risparmio di CO2 di circa 36.000 tonnellate/anno.