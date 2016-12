Il CdA di Alitalia sul piano "resta aperto". Slitta ancora l'incontro con i sindacati

(Teleborsa) -. L'incontro in agenda per questo pomeriggio alle ore 17:00 è slittato ancora una volta, secondo quanto riferito dai sindacati.Intanto,, ma potrebbe portare al via libera al piano stasera o, al massimo, domani. Nel frattempo, fonti di stampa dicono che il presidente,, starebbe svolgendo un importante lavoro di relazioni con le banche per il finanziamento del nuovo piano. LI sindacati, dal canto loro, si sono dettied hanno chiesto l'intervento del governo. "C'è tutta la preoccupazione per le migliaia di lavoratori e lavoratrici e per l'intero indotto, come se i sacrifici fatti dal lavoro con i tagli di personale ai salari non fossero serviti a nulla", affermano congiuntamente i sindacati del settore aereo Filt, Fit e Uilt." sottolineato, ricordando che secondo varie fonti di stampa "gli azionisti non riescono a convergere su una linea comune".