IMA, accordo per acquisto 80% di Mapster e 49% di Petroncini Impianti

IMA

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata GIMA, ha sottoscritto unSempre attraverso la controllata GIMA, IMA hacon la famiglia GibertiS.p.A., con sede operativa a Ferrara, azienda di riferimento nel settore dei macchinari per il processo produttivo del caffè.L’operazioneprevede unal closing (previsto entro il primo trimestre del 2017)per l’equity value. Il business prevede nel 2016 un fatturato consolidato di circa 7,5 milioni di euro e un EBITDA di 0,5 milioni di euro, con circa 15 dipendenti.La parallela operazioneprevede undi euro che porta GIMA a detenere il 49% delle azioni della società ed un contratto di opzione per l’acquisto di un ulteriore 31% da esercitarsi successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e non oltre il 31 agosto 2018. Il business prevede nel 2016 un fatturato di circa 8 milioni di euro e un EBITDA di 0,9 milioni di euro, con 46 dipendenti.