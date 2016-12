Italiani pazzi per Internet grazie ai social. Imprese sempre più presenti sul Web

(Teleborsa) -, nonostante le barriere tecnologiche che hanno lasciato indietro l'Italia rispetto all'UE. In particolare, le imprese sembrano aver capito l'importanza della Rete per il business, tanto che sono quasi tutte "connesse" e spesso offrono vari servizi online ai clienti.E' questa la fotografia scattata dall'Istat nel rapporto "Cittadini, Imprese, ICT", nel 2016, che tiene conto anche della diffusione della banda larga, per colmare il gap con l'UE dal 64,4% del 2015, mentre(quelle che si connettono in banda larga mobile passano dal 63,3 al 63,8% (60% nel 2014).(oltre il 91% dei 15-24enni), ma anche gli ultrasessantenni oggi ne vanno pazzi (la quota di persone di 60-64 anni sale dal 45,9% al 52,2%). Il maggior uso viene fatto per(85,8%) e per i(57,8%). Tuttavia, le competenze degli internauti sono(35,1%)(33,3%).: il 71,3% ha, il 70,7% ha uned il 39,2% un: nel 2015 erano 720 mila le persone occupate in professioni ICT (media, internet e telecomunicazioni), il 7% in più rispetto al 2011, a fronte di una diminuzione dello 0,6% del totale degli occupati.