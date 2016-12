Piazza Affari chiude in rosso. Colano a picco Mediaset e MPS

Mediaset

(Teleborsa) -Colano a picco. Mentre si attendono i numeri dell'aumento, ha preso il via un CdA per fare il punto sulla situazione Sul valutario, in leggera crescita dell'che sale a quota 1,043. Nessuna variazione significativa per l'che scambia sui valori della vigilia a 1.130 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,49 dollari per barile, con un ribasso dell'1,52%.Torna a salire lo, attestandosi a 160 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,85%.Tra i listini europei nulla di fatto perche archivia sulla parità. Piccolo passo in avanti perche mostra un progresso dello 0,32%. Incoloreche non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari. Illascia sul parterre lo 0,49%. Sulla stessa linea si è mosso al ribasso ilche ha perso lo 0,39%.Tra lea grande capitalizzazione brilla, con un progresso del 2,69%.che vanta un incisivo incremento del 2,62%.che mostra un forte aumento del 2,45%.con un importante progresso del 2,44%.perche crolla del 7,48%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche cede il 12,40% dopo la convocazione di Consob